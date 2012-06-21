Знання англійської мови відкриває перед українцями світ. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час зустрічі з громадськими активістами, на якій було підбито підсумки Року англійської мови в Україні. Президент наголосив, що хоча Рік англійської мови добігає кінця, але її масове вивчення українцями триватиме. І в новому році комплексні програми та безкоштовні мовні курси англійської, організовані за підтримки міжнародних неурядових організацій, буде продовжено, повідомляє департамент прес-служби АП.

Глава держави зазначив, що знання англійської мови є надзвичайно важливим, оскільки дає можливість навчатися в престижних закордонних університетах, отримати перспективну роботу, читати в оригіналі класиків світової літератури, вільно мандрувати, бути в курсі останніх новин науки та техніки, здійснювати комунікацію між народами — people to people contact. Президент висловив переконання, що володіння англійською відкриває нові горизонти для всіх, хто хоче бути частиною сучасного світу, та назвав важливим, амбітним і дуже успішним цьогорічний проект Go Global. Цей проект, за його словами, спрямований на те, щоб перетворити Україну на справжню європейську державу, у якій більшість громадян, особливо молодь, вільно спілкується англійською.

Глава держави зазначив, що до викладання англійської залучено іноземних фахівців, які є носіями мови, зокрема волонтерів. Так, до шкіл України приїхало 120 волонтерів із 40 країн світу, було відкрито літні пришкільні англомовні табори GoCamp, у яких навчались 200 тисяч дітей з усієї України. Він також висловив переконання, що у 2017 році майже 100 тисяч дітей зможуть долучитися до цієї програми. Планують, що до 2020 року приблизно 1,5 мільйона маленьких українців візьмуть у ній участь. «Це дуже амбітна мета, і важливо, щоб її реалізовували не лише в Рік англійської мови, а й надалі», — зазначив Президент.

Він також наголосив на тому, що вивчати та вдосконалювати англійську змогли діти з Донецької та Луганської областей. Так, за цей рік понад 300 школярів зі сходу України отримали можливість практикувати спілкування англійською. А понад 500 тимчасово переміщених осіб узяли участь у пілотному проекті «Ділова англійська онлайн для внутрішньо переміщених осіб». Президент також відзначив проект «Вчителі англійської мови — агенти змін», який успішно реалізовували у всій країні протягом 2016 року.

Глава держави нагадав, що Україна готується до конкурсу «Євробачення» у 2017 році, і наголосив на важливості залучення англомовних волонтерів за програмою Eurovision volunteers’family, які супроводжуватимуть цей конкурс та допомагатимуть тисячам туристів, котрих очікують в Україні.

Посол США в Україні Марі Йованович, яка взяла участь у зустрічі, зазначила, що в Україні підвищився рівень володіння та використання англійської мови серед урядовців. А проекти з вивчення англійської, які було реалізовано цього року, охопили велику кількість як дітей і молоді, так і дорослого населення, особливо викладачів англійської мови в маленьких містечках України. Посол також наголосила, що ці проекти будуть і у 2017 році. «Це чудова нагода — святкувати Рік англійської мови в Україні, і ми пишаємось тим, що можемо підтримати Україну, її мирне майбутнє», — сказала Марі Йованович. Вона також зазначила високий рівень взаємодії між урядовими структурами, парламентським корпусом та громадськими організаціями у впровадженні численних проектів із вивчення англійської в Україні.