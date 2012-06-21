3 травня 2021 року, м. Варшава

Ми, президенти Республіки Польща, Естонської Республіки, України, Латвійської Республіки та Литовської Республіки, зустрічаємося сьогодні у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції 3 травня. Прийняття у 1791 році цього важливого акта, що регулював правову систему Речі Посполитої, мало історичне значення, оскільки це був перший на нашому континенті та другий у світі сучасний Основний закон держави, що набув чинності.

Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності.

З розумінням і підтримкою ставимося до устремлінь усіх націй регіону, з якими наші народи поєднує спільна історична доля і які сьогодні прагнуть, як і ми, користуватися благами свободи й демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав. Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда

Президент України Володимир Зеленський

Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд

Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс

Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда