Прем’єр­міністр України Сергій Корецький днями провів онлайн­розмову із Прем’єр­міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили розвиток спільних інфраструктурних та енергетичних проєктів, поглиблення економічної співпраці.

Сергій Корецький висловив вдячність Польщі за підтримку 21­го пакета санкцій ЄС проти росії.

«Розраховуємо на подальшу підтримку на шляху України до повноправного членства в ЄС», — зазначив Сергій Корецький.

Глава українського уряду запросив Дональда Туска відвідати Україну найближчим часом.

Також відбулася онлайн­зустріч Прем’єр­міністр України Сергія Корецького із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено­Бассо та керівництвом банку.

«У розмові детально обговорили наявні проєкти фінансової підтримки. Це стосується передусім енергетики, транспорту, відновлення критичної інфраструктури — конкретні проєкти з чіткими результатами для країни вже цього року. Також є системні довгострокові проєкти. Будемо спільно працювати», — повідомив глава уряду.

Під час зустрічі сторони окремо обговорили впровадження найкращих стандартів корпоративного управління в державному секторі та підтримку ініціатив уряду щодо приватизації держбанків і держпідприємств.