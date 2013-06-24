Прем’єрміністр України Сергій Корецький днями провів онлайнрозмову із Прем’єрміністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили розвиток спільних інфраструктурних та енергетичних проєктів, поглиблення економічної співпраці.
Сергій Корецький висловив вдячність Польщі за підтримку 21го пакета санкцій ЄС проти росії.
«Розраховуємо на подальшу підтримку на шляху України до повноправного членства в ЄС», — зазначив Сергій Корецький.
Глава українського уряду запросив Дональда Туска відвідати Україну найближчим часом.
Також відбулася онлайнзустріч Прем’єрміністр України Сергія Корецького із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь РеноБассо та керівництвом банку.
«У розмові детально обговорили наявні проєкти фінансової підтримки. Це стосується передусім енергетики, транспорту, відновлення критичної інфраструктури — конкретні проєкти з чіткими результатами для країни вже цього року. Також є системні довгострокові проєкти. Будемо спільно працювати», — повідомив глава уряду.
Під час зустрічі сторони окремо обговорили впровадження найкращих стандартів корпоративного управління в державному секторі та підтримку ініціатив уряду щодо приватизації держбанків і держпідприємств.
«Вдячний ЄБРР за незмінну підтримку України. Лише з початку цього року обсяг інвестицій ЄБРР у проєкти в Україні перевищив 1,4 мільярда євро», — цитує слова Сергія Корецького Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.