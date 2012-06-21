Президент Петро Порошенко провів зустріч зі спікером Сейму Литовської Республіки Вікторасом Пранцкєтісом. Глава держави висловив вдячність за послідовну позицію Литви у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, засудження російської агресії, злочинної та підступної окупації Криму.
Сторони стурбовані продовженням агресивної політики Російської Федерації в контексті мілітаризації тимчасово окупованого українського Криму та проведенням Росією військових навчань уздовж спільних кордонів.
Співрозмовники відзначили важливість скоординованих міжнародних зусиль для протидії агресивним діями Росії, передусім шляхом подальшого застосування та посилення відповідних санкцій, повідомляє департамент прес-служби АП.
Петро Порошенко подякував за активну підтримку Литви в питанні запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України та остаточного набуття 1 вересня 2017 року чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Докладно обговорено питання практичної імплементації ініціативи парламенту Литви «Новий Європейський план для України на 2017—2020 рр.» (т. зв. «План Маршалла для України»), який передбачає надання потужної фінансово-інвестиційної підтримки і допомоги з проведення реформ. Домовлено про подальшу координацію роботи задля його схвалення та підтримки ЄС.
Відділ новин «Урядового кур’єра»