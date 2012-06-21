Наші країни мають спільні виклики, які стосуються їхньої територіальної цілісності. Попри чимало відмінностей в обох, шляхи розв’язання проблем мають багато спільного. Тож візит до Києва міністра закордонних справ Королівства Іспанія Альфонсо Маріа Дастіса Кеседо вписується в алгоритм боротьби з проявами сепаратизму.
Незмінну позицію України щодо підтримки територіальної цілісності Іспанії у контексті недавніх подій навколо Каталонії висловив поважному гостеві Президент Петро Порошенко. І отримав чіткі запевнення іспанського дипломата в повній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони погодили необхідність збереження чинного режиму санкцій ЄС щодо Росії до припинення російської агресії проти України та відновлення її територіальної цілісності й суверенітету.
Співрозмовники обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх відносин, відзначивши важливість підтримання регулярних контактів на найвищому рівні, зокрема шляхом обміну візитами, повідомляє департамент прес-служби АП.
Петро Порошенко та Альфонсо Маріа Дастіс Кеседо дійшли згоди про наявність значного потенціалу для поглиблення взаємодії між Україною та Іспанією у торговельно-економічній та інвестиційній галузях. Дипломат відзначив прогрес реформ в Україні й підтвердив, що Іспанія й надалі сприятиме Україні в реалізації її євроінтеграційних прагнень.
У контексті поглиблення міжособистісних контактів між нашими країнами сторони домовилися про відкриття інституту Сервантеса в Києві, а також відкриття Українського інституту в Мадриді.
Про те, що наші країни виступають справжніми партнерами у взаємній підтримці територіальної цілісності, з іспанським гостем погодився і його український колега Павло Клімкін. Така взаємна підтримка важлива не лише в контексті наших національних інтересів, а й для збереження європейської єдності та визнання верховенства права. Адже Росія намагається використовувати події в Іспанії в руслі гібридної війни проти європейського проекту, намагаючись дестабілізувати ситуацію і послабити Європу.
Іспанія цінує позицію України, яка виступає за збереження єдності Іспанії у контексті ситуації навколо Каталонії. Іспанія й надалі підтримуватиме Україну в питанні деокупації Криму, зокрема в межах ініціатив України у міжнародних організаціях. «Ми підтримуватимемо зусилля України, допоки Крим перебуває під агресором, допоки він окупований», — цитує слова Альфонсо Маріа Дастіса Кеседо прес-служба МЗС.
Колеги відзначили потенціал торговельно-економічної співпраці, яка останнім часом має позитивні тенденції. Домовлено про проведення невдовзі чергового засідання Українсько-іспанської змішаної міжурядової комісії з економічного і промислового співробітництва. Іспанський міністр зазначив, що прогрес України у питанні реформ створює добрі передумови для зростання іспанських інвестицій в Україну.
Павло Клімкін та Альфонсо Дастіс вказали на високий рівень співпраці в межах міжнародних організацій. Нещодавнє обрання Києва та Мадрида до складу Ради ООН з прав людини відкриває додаткові можливості для такої взаємодії.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»