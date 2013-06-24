Україна та Молдова підписали протокол про організацію спільного контролю на пункті пропуску для залізничного сполучення «Новосавицька — Кучурган» на території України. Підписання відбулося за підсумками онлайн­розмови Прем’єр­міністра України Дениса Шмигаля та Прем’єр­міністра Молдови Доріна Речана. «Навесні ми вперше застосували спільний контроль на залізниці в пункті пропуску «Серпневе­1 — Басараб’яска». Ця практика відмінно себе зарекомендувала. Це істотно сприяє українському експорту, вдвічі зменшує тривалість усіх процедур, мінімізує черги, заощаджує державні кошти. У перспективі досвід спільного контролю застосуємо на всіх пунктах пропуску з Молдовою і, переконаний, на кордонах з усіма нашими сусідами­державами ЄС», — сказав Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду наголосив, що спільний контроль на пунктах пропуску дасть переваги обом країнам у логістичній, торговельній та економічній галузях.

Під час онлайн­зустрічі прем’єр­міністри України та Молдови обговорили подальші кроки з розвитку логістичних коридорів, економічну й енергетичну співпрацю, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.