Одразу після засідання Верховної Ради, приуроченого п’ятій річниці агресії Росії проти України, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зустрівся з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Прем’єр запевнив поважного гостя в незмінності курсу реформ, попри зовнішні загрози й майбутні вибори. Фундаментальними стали зміни в системі управління державою, децентралізація, ухвалення законодавства для роботи Вищого антикорупційного суду, економічні перетворення, впровадження положень Угоди про асоціацію з ЄС. На часі — глибока інтеграція з європейським енергетичним і цифровим простором, збереження транзитної ролі України в постачанні газу.
«Наші спільні завдання — подальше сприяння взаємній торгівлі, усунення нетарифних бар’єрів і спрощення митних процедур, поглиблення діалогу в галузі юстиції, свободи, безпеки. Важлива співпраця в інтегрованому управлінні кордонами, кібербезпеці, протидії гібридним загрозам, реагуванні на дезінформацію та втручання у вибори», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Володимира Гройсмана.