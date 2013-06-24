У Берліні проведено важливі зустрічі, які можуть у найближчій перспективі сприяти відновленню української інфраструктури та економіки. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. На зустрічі з федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку ФРН Свеньєю Шульце обговорили перебіг спільних проєктів відновлення, спрямованих на відбудову громад та підтримку малого і середнього бізнесу.

«Подякували за майбутній пакет чергової допомоги обсягом 195 мільйонів доларів. Важливий аспект — підтримка реформи з децентралізації, яку впроваджує наша команда, — зауважив Олександр Кубраков. — Значна частина реформи вдалася саме завдяки системній підтримці Німеччини. Зацікавлені також у залученні німецького бізнесу для відбудови України, зокрема через механізм державно-приватного партнерства. Один з пріоритетних напрямів — залучення фінансування на реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення».

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури провів зустріч з федеральним міністром житла, міського розвитку та будівництва ФРН Кларою Гейвітс.

«Німеччина має величезний досвід сталого будівництва та використання енергоефективних технологій. Це також обов’язкова умова для українського відновлення за принципом «відбудувати краще, ніж було». Зазначили, що ключову роль у комплексному відновленні відіграють громади. Наше завдання — посилити їхню спроможність і забезпечити продовження діалогу з німецькими партнерами. До речі, маємо понад 130 партнерств між українськими та німецькими містами. Маємо підтримку від міністра Гейвітс — посилюємо співпрацю», — зазначив Олександр Кубраков за підсумками зустрічі.

Зустрічаючись із державним секретарем Офісу федерального канцлера ФРН Йоргом Кукісом, віцепрем’єр подякував німецькому уряду за програму страхових гарантій для інвесторів: «Це вагомий сигнал для всього світу, що працювати в Україні не тільки можливо, а й потрібно. Ми ж забезпечуємо послідовне виконання реформ, які не лише сприятимуть співпраці, а й підтверджують нашу готовність до євроінтеграції. Окремий фокус — на підготовці щорічної Конференції з відбудови України, яка відбудеться влітку в Берліні. Готуємо практичні рішення для партнерств та запровадження програм для оздоровлення української економіки».

За підсумками зустрічей Олександр Кубраков наголосив: «Маємо і конструктивні пропозиції щодо розвитку співпраці, і ясні перспективи на майбутнє».

Джерело:

Міністерство інфраструктури України