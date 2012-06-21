Урядова програма «теплих» кредитів руйнує міф про те, що енергоефективність — нібито дороге задоволення, на окупність якого треба чекати роками. Механізм співфінансування енергоефективних заходів — з державного, обласного чи місцевого бюджетів — дає змогу населенню швидко провести енергомодернізацію житла з мінімальними власними капіталовкладеннями. І в результаті отримати зменшені комунальні рахунки, повідомляє прес-служба Держенергоефективності.
«Усім ОСББ та ЖБК, які прагнуть модернізувати свої будинки, встановити ІТП, замінити вікна в під’їздах тощо, держава надає безповоротну фінансову допомогу на енергоефективні заходи. З державного бюджету надається відшкодування від 40% до 70% суми «теплого» кредиту, з місцевих бюджетів — ще частина відсотків чи суми кредиту, — пояснює голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук. — У тому, що таке співфінансування з різних джерел вигідне, переконалося вже 660 ОСББ. Вони скористалися програмою «теплих» кредитів і залучили понад 80 мільйонів гривень на утеплення житла».
Дізнатися, чи працюють у кожній конкретній області, районі, місті місцеві програми здешевлення «теплих» кредитів, можна за допомогою інтерактивної карти на сайті відомства за посиланням: http://saee.gov.ua/uk/programs/map.