Нещодавно Україна стала повноправним членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ). На сьогодні для обох сторін важлива двостороння співпраця, особливо у напрямі посилення спроможності системи соціальної підтримки, адже ключовим фокусом БРРЄ є саме соцільна сфера. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обговоренню найпріоритетніших проектів Мінсоцполітики, які потребують фінансової підтримки Банку, була присвячена зустріч першого заступника Міністра соціальної політики України Дарії Марчак з Керівником відділу грантових операцій та нових інструментів БРРЄ Жасміною Глішович та Старшим регіональним менеджером БРРЄ в Україні Діаною Бертьє.

«Зважаючи на повномасштабну війну, яка ведеться проти України, важливо посилювати спроможність державних і місцевих органів влади, надавати підтримку найбільш вразливим категоріям населення. Тому серед пріоритетних напрямів для співпраці з з Банком розвитку Ради Європи виділяємо побудову житла для дитячих будинків сімейного типу, що дозволить збільшувати кількість прийомних родин і забезпечувати сімейне виховання для дітей, які втратили батьків. Також наш пріоритет – безоплатне протезування українців, що втратили кінцівки через бойові дії, і розвиток соціальних послуг із супроводу при працевлаштуванні осіб з інвалідністю", – підкреслила Дарія Марчак.

Іноземним партнерам був представлений і проект з побудови в територіальних громадах центрів життєстійкості. Такі соціальні безбар’єрні простори мають стати місцем, де забезпечуватиметься надання психосоціальної підтримки для громадян. У межах експериментального проекту передбачено створити 150 таких центрів у різних регіонах держави.

Нагадаємо, Україна завершила процес вступу до Банку розвитку Ради Європи в червні 2023 року. Вона стала 43-ю країною-членом. Співпраця між Україною та Банком – одна з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки.