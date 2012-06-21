Представники німецького уряду передали Запоріжжю дитсадочок №100 після капремонту. На урочистому відкритті дитсадка німецьку сторону представляли Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Україні Вольфганг Мьоссінгер, представник Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Штефані Левенхаген та керівник Ініціатив інфраструктурної програми для України Уве Штумпф.
Цей садочок було зведено ще 1961 року, aле в 90-ті роки минулого сторіччя його закрили. У останні роки, через суттєве збільшення населення Запорізької області та ситуацію на Сході України, питання розвитку соціальної інфраструктури стало як ніколи актуальним. Реконструкцію дитсадка здійснила німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit GmbH у рамках реалізації Ініціатив інфраструктурної програми для України, зокрема проекту «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб».
Загалом садочок прийняв 70 дітей, серед яких були діти з особливими потребами, переселенці. Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Україні Вольфганг Мьоссінгер наголосив, що цей дитсадок є першим об’єктом, створеним у рамках співпраці GIZ із Запорізьким регіоном. Ця допомога є логічним продовженням гуманітарної підтримки, що надається Німеччиною з самого початку збройного конфлікту на Сході України.