Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані та регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили напрямки підтримки українського енергосектору в умовах продовження прицільних російських атак на енергетичну інфраструктуру та реалізацію проєктів з посилення стійкості енергосистеми.

Проект «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» передбачає загальне фінансування в обсязі $500 млн. Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання для послуг з опалення та обладнання для інфраструктури передачі електроенергії. Перша частина угоди передбачає виділення гранту у $200 млн. Ще одна угода передбачає виділення гранту у 37,74 млн євро від Уряду Німеччини для впровадження на підстанціях пристроїв для забезпечення нормативних параметрів електроенергії СТАТКОМ. Зазначене обладнання буде спрямовано національному оператору системи передачі «Укренерго».

Очільник Міненерго поінформував представників Світового банку про заходи, які здійснюються Україною в межах підготовки до наступного опалювального сезону, що може бути досить складним в умовах продовження російських атак.

«Минулого року масовані російські атаки на наші енергооб’єкти тривали впродовж усього опалювального сезону – з 10 жовтня по 9 березня включно. Наразі триває наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергооб’єктах. У її межах ми плануємо відремонтувати насамперед об’єкти генерації. Так само ведуться роботи щодо відновлення підстанцій і мереж, а також об’єктів теплової генерації в регіонах, для яких вона є критично важливою. Загалом ми плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт до наступної зими у результаті ремонтної кампанії. Водночас очікуємо, що ворожі атаки продовжаться і наступної зими, тому підтримка партнерів, яка допоможе забезпечити максимальну стійкість системи, є надзвичайно важливою», - зазначив Міністр.

Герман Галущенко наголосив, що у межах підготовки до зими виконуються роботи з посилення фізичного захисту критичної інфраструктури. Також ведуться перемовини з ENTSO-E щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн для забезпечення потреб споживачів у найкритичніші періоди.

Окремо Міністр наголосив на реформах, які проводяться українською державою для лібералізації електроенергетичного ринку, зокрема щодо приведення у відповідність до вимог європейського законодавства норм, що регулюють діяльність на ринку.

Сторони також обговорили хід реалізації поточних проектів співпраці та майбутні напрямки і перспективи співробітництва.