Висновок аудиторів після перевірки підприємства, яку здійснили ще торік, був невтішним. Майновий стан ДП «Іваньківський цукровий завод» має ознаки стійкої фінансової неспроможності. Тобто протягом двох років підприємство було збитковим, а показники ліквідності мали відхилення від граничного значення. За наявності боргових зобов’язань завод зупинив платежі, мав значні суми непогашених штрафів, пені, неустойки за невиконання умов договорів та недодержання вимог законодавства, визнаних у судовому порядку. Одне слово, загальна оцінка ефективності управління за досліджуваний період мала низький рівень.
Завод і нині один із найбільш проблемних боржників на Черкащині. На початок лютого цього року підприємство мало заборгованість із зарплати 1,7 мільйона гривень.
Нині ж, як бідкаються в Маньківській райдержадміністрації, неможливо навіть розробити графік її погашення, адже нема фінансування підприємства з Державного агентства резерву України, якому воно підпорядковане. За період із квітня 2016 року до січня 2017-го за рахунок коштів поворотної фінансової допомоги від товаровиробників вдалося зменшити заборгованість із зарплати на 570 тисяч гривень.
Однак попри борги та величезні труднощі, місцеві жителі, районна та обласна влада хочуть зберегти завод. Облдержадміністрація звернулася до Кабінету Міністрів України з ініціативою одержати право органам виконавчої влади розпоряджатися підприємством, вивівши його з підпорядкування агентства Держрезерву. Це дало б змогу в подальшому залучити інвестора, який відновив би роботу заводу, модернізувавши його виробничі потужності. У тому, що такого інвестора обов’язково знайдуть, у Маньківці переконані.
— Важливо, що колектив заводу, товаровиробники, районне керівництво зацікавлені у збереженні підприємства, — сказав директор заводу Іван Бевз. — Адже на території району вирощують достатню кількість цукрових буряків — лише торік під цією культурою було зайнято близько 2,5 тисячі гектарів. А тому ми впевнені: у заводу є майбутнє.
— Обласна влада підтримує ініціативи, що передбачають збереження і розвиток перспективних підприємств, — наголосив перший заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль. — Сподіваємося на якнайшвидшу підготовку відповідної постанови Кабінету Міністрів України. І працюємо над тим, аби зберегти Іваньківський завод як цілісний майновий комплекс.