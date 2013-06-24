Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі ЄС «Механізм сполучення Європи». Саму угоду було підписано у червні цього року у Львові в межах зустрічі віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова з єврокомісаром з питань транспорту Адіною Велян.

Програма «Механізм сполучення Європи» функціонує в межах ініціативи «Шляхи солідарності». Реалізація програми сприятиме поліпшенню транспортного сполучення України з ЄС та налагодженню експорту з України до країн Європи загалом. Вона дасть змогу залучати фінансування ЄС для підтримки розвитку транс’європейських мереж транспорту, енергетики та цифрових послуг.

Як країна-учасник Україна тепер може подавати заявки за проєктами для грантової підтримки від Європейської комісії (обсягом 50% вартості проєктів). Особливий акцент — на реалізації вже схвалених Європейською комісією інфраструктурних проєктів з модернізації залізничних та автомобільних пунктів пропуску через державний кордон з Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною, повідомляє Мінінфраструктури.