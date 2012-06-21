У Броварах, що на Київщині, благодійний фонд «Інна» за підтримки міської ради заснував спортивну лігу милосердя. Цей унікальний проект, мета якого — об’єднати спортсменів для допомоги людям з онкологічними захворюваннями, може стати прикладом для всієї України.
У межах проекту в Броварах уже відбулися змагання зі стритболу, плавання та волейболу. А наприкінці минулого місяця пройшов дитячий благодійний турнір з футболу, в якому взяли участь 9 футбольних команд із Броварів та району. Вони змагалися у двох вікових категоріях: 2004—2005 та 2006—2007 років народження.
Фаворитами турніру стали футбольні клуби «Каскад», дитячої юнацької спортивної школи Броварського міського управління освіти, «Юніон», «Тарасівка» та ДЮСШ Броварського району. Зіграно 11 ігор, після яких абсолютним чемпіоном турніру став дитячо-юнацький футбольний клуб «Каскад» міста Бровари. Його команди вибороли перші місця в обох вікових категоріях. Визначено також найкращих юних футболістів цього турніру. Благодійні внески від команд-переможниць «Каскад» та «Юніон», що брали участь у цьому спортивному заході, в сумі 8 тисяч гривень перераховано у благодійний фонд, який допомагає коштами онкохворим людям.
Юрій ПАНФІЛОВ
для «Урядового кур’єра»