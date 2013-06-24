Про це заявила заступник міністра у справах ветеранів України Світлана Кашенець за результатами проведення на Львівщині відновлювальних навчально­тренувальних зборів Національної збірної України Invictus Games 2023, які відбулися 16—29 жовтня за організаційної підтримки Мінветеранів та сприяння Мінмолодьспорту, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».

За словами Світлани Кашенець, головна мета проведення зборів — фізична й психологічна реабілітація українських ветеранів та військовослужбовців, які брали участь в Іграх Нескорених у Дюссельдорфі, залучення їх до популяризації спорту як інструменту реабілітації та соціальної інтеграції ветеранів війни і визначення наступних кроків щодо підготовки їх до участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах, а також визначення аспектів підготовки кваліфікованих фахівців у сфері фізичної культури і спорту в частині особливостей роботи з ветеранами війни.

«Мінветеранів розуміє важливість соціальної та психологічної реабілітації захисників та захисниць України, тому робить усе можливе для розвитку ветеранського спорту, розробляє Єдину методологію проведення заходів з фізкультурно­спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, для того щоб надалі у кожного ветерана війни була змога займатися адаптивними видами спорту як засобом соціальної інтеграції та адаптації до мирного життя. Йдеться не лише про фізичну активність, а й про підтримку та можливості розвивати свої здібності», — зазначила заступник міністра.

Капітан Національної збірної України Invictus Games 2023 Олександр Маковей подякував Міністерству у справах ветеранів України за організацію проведення відновлювальних навчально­тренувальних зборів, а Західному реабілітаційно­спортивному центру НКСІУ — за надані унікальні можливості для тренувань. Він наголосив на важливості спорту у відновленні здоров’я: «Спорт — один із ключових видів психологічної та фізичної реабілітації, але неможливо переконати ветеранів займатися спортом, їх можна лише зацікавити. Показати на прикладі, чого можна досягнути. Щоб кожен бачив: якщо в інших виходить, то і йому до снаги. А якщо ніхто такого не робив раніше, він може стати першим».

За програмою відновлювального навчально­тренувального збору учасники проводили тренування із загальної фізичної підготовки та з адаптивних видів спорту, зокрема стрільби з лука, біатлону, легкої атлетики, настільного тенісу, веслування на тренажерах, паверліфтингу, індивідуальні заняття з реабілітологами та психологічні консультації, що є важливою складовою реабілітації для наших захисників і захисниць. Тренування проходили в Західному реабілітаційно­спортивному центрі НКСІУ, де створено інклюзивне середовище для забезпечення спортивної підготовки паралімпійців, дефлімпійців, неолімпійців та олімпійців, а також для проведення спортивних змагань та заходів із фізкультурно­спортивної реабілітації людей з інвалідністю. «Навчитись самостійності в повсякденному житті, поліпшити фізичний та психологічний стан, дізнатися про свої права від провідних фахівців та ще багато чого — усе це хлопці змогли опанувати за ці 13 днів. Радіємо, що наш центр є складовою повернення до життя наших Героїв, і сподіваємося на співпрацю з Мінветеранів», — зазначив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

«Війна залишає чимало військових із травмами й пораненнями, тому спорт має стати одним з видів реабілітації, яким можуть скористатися захисники та захисниці України. І йдеться не лише про фізичну активність, а про підтримку та можливості розвивати свої здібності, стати частиною спільноти однодумців», — додала Світлана Кашенець.

Нагадаємо, що Національна збірна команда України завоювала на змаганнях у Дюссельдорфі рекордні 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових, продемонструвавши найкращі показники в шести видах спорту.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів України