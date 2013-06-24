Про це заявила заступник міністра у справах ветеранів України Світлана Кашенець за результатами проведення на Львівщині відновлювальних навчальнотренувальних зборів Національної збірної України Invictus Games 2023, які відбулися 16—29 жовтня за організаційної підтримки Мінветеранів та сприяння Мінмолодьспорту, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».
За словами Світлани Кашенець, головна мета проведення зборів — фізична й психологічна реабілітація українських ветеранів та військовослужбовців, які брали участь в Іграх Нескорених у Дюссельдорфі, залучення їх до популяризації спорту як інструменту реабілітації та соціальної інтеграції ветеранів війни і визначення наступних кроків щодо підготовки їх до участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах, а також визначення аспектів підготовки кваліфікованих фахівців у сфері фізичної культури і спорту в частині особливостей роботи з ветеранами війни.
«Мінветеранів розуміє важливість соціальної та психологічної реабілітації захисників та захисниць України, тому робить усе можливе для розвитку ветеранського спорту, розробляє Єдину методологію проведення заходів з фізкультурноспортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, для того щоб надалі у кожного ветерана війни була змога займатися адаптивними видами спорту як засобом соціальної інтеграції та адаптації до мирного життя. Йдеться не лише про фізичну активність, а й про підтримку та можливості розвивати свої здібності», — зазначила заступник міністра.
Капітан Національної збірної України Invictus Games 2023 Олександр Маковей подякував Міністерству у справах ветеранів України за організацію проведення відновлювальних навчальнотренувальних зборів, а Західному реабілітаційноспортивному центру НКСІУ — за надані унікальні можливості для тренувань. Він наголосив на важливості спорту у відновленні здоров’я: «Спорт — один із ключових видів психологічної та фізичної реабілітації, але неможливо переконати ветеранів займатися спортом, їх можна лише зацікавити. Показати на прикладі, чого можна досягнути. Щоб кожен бачив: якщо в інших виходить, то і йому до снаги. А якщо ніхто такого не робив раніше, він може стати першим».
За програмою відновлювального навчальнотренувального збору учасники проводили тренування із загальної фізичної підготовки та з адаптивних видів спорту, зокрема стрільби з лука, біатлону, легкої атлетики, настільного тенісу, веслування на тренажерах, паверліфтингу, індивідуальні заняття з реабілітологами та психологічні консультації, що є важливою складовою реабілітації для наших захисників і захисниць. Тренування проходили в Західному реабілітаційноспортивному центрі НКСІУ, де створено інклюзивне середовище для забезпечення спортивної підготовки паралімпійців, дефлімпійців, неолімпійців та олімпійців, а також для проведення спортивних змагань та заходів із фізкультурноспортивної реабілітації людей з інвалідністю. «Навчитись самостійності в повсякденному житті, поліпшити фізичний та психологічний стан, дізнатися про свої права від провідних фахівців та ще багато чого — усе це хлопці змогли опанувати за ці 13 днів. Радіємо, що наш центр є складовою повернення до життя наших Героїв, і сподіваємося на співпрацю з Мінветеранів», — зазначив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.
«Війна залишає чимало військових із травмами й пораненнями, тому спорт має стати одним з видів реабілітації, яким можуть скористатися захисники та захисниці України. І йдеться не лише про фізичну активність, а про підтримку та можливості розвивати свої здібності, стати частиною спільноти однодумців», — додала Світлана Кашенець.
Нагадаємо, що Національна збірна команда України завоювала на змаганнях у Дюссельдорфі рекордні 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових, продемонструвавши найкращі показники в шести видах спорту.
Джерело: Міністерство у справах ветеранів України