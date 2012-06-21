20 січня відбулася міжобласна скайп-нарада за участю керівництва галузевих управлінь та представників спортивного активу Львівської, Луганської, Івано-Франківської та Донецької областей з нагоди Дня Соборності України.
Вітаючи присутніх, заступник начальника управління молоді та спорту Луганської ОДА Євгенія Ратіхіна, відзначила необхідність подібних нарад та міжобласної співпраці.
«Дуже вдячні нашим колегам за запрошення взяти участь у нараді. Спілкування такого роду дає можливість обговорити актуальні питання та поділитися досвідом. Сьогодні, напередодні Дня Соборності України, хочу побажати нам всім миру і єдності. Адже не дивлячись на те, де ми проживаємо та наскільки далеко один від одного – ми всі українці. І цього ніхто не змінить», – сказала вона.
У ході спілкування були обговорені здобутки спортсменів з різних регіонів у минулому році, основні плани роботи представників спортивної спільноти на 2017 рік та визначено напрямки майбутньої співпраці фізкультурно-спортивного активу західних та східних областей України в галузі фізичної культури та спорту.
По завершенню наради усі разом учасники заспівали колядку, вітаючи один одного зі святами.