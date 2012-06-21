Тридцять спортсменів з Чернігова, Києва, Житомира, Білої Церкви та Батурина прибули на відкритий чемпіонат Чернігівської області з ловлі риби зимовою вудкою на мормишку з льоду. Змагання, котрі організувала обласна федерація риболовного спорту, відбулися на річці Стрижень в урочищі «Ялівщина», на фоні живописних краєвидів, котрі спонукають до тиші та релаксації. Хоча, звісно, був і азарт, коли в повітрі зблискувало виловлене в ополонці «живе срібло».
Як повідомили працівники Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації, перемогли господарі льоду – чернігівська команда «Рибохват», друге місце посіли батуринці, третє – учасники з Києва та Білої церкви. Та головним «уловом» спортсменів-рибалок став відпочинок і гарний настрій.