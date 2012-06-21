Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж трьох днів 15 представників сумського спортивного клубу інвалідів «Фенікс» перебували в експедиції у Словаччині, де підкорювали вершини Високих Татр, зокрема, Рису і Соліско. Разом з ними участь в експедиції взяли їхні колеги з Чехії та Польщі.
Як розповів голова клубу Олександр Грінка, всі учасники мають інвалідність однієї з трьох груп, але за силою духу можуть позмагатися будь з ким.
Це підтвердили сходження на найвищі вершини Словаччини, які підкорилися сумським спортсменам.
Віталій Дубинський – один з чотирьох «феніксівців», який піднявся на обидві вершини, за що одержав відзнаку. А для його колеги Ольги Сорокіної, яка представляє клуб у Чехії, це вже третє сходження у складі «Феніксу» – перед цим були Говерла і Сніжка.
У найближчих планах спортсменів – сплав на байдарках і туристичний похід рідним краєм.