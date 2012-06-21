Заборгованість населення України з оплати послуг централізованого опалення станом на 1 червня 2017 року становить 3,8 млрд. грн, 25% з яких сформовані споживачами ПАТ «Київенерго», повідомив віце-прем'єр-міністр —міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Якщо ми візьмемо борги населення, то мене дуже хвилює місто Київ. З усіх боргів у розмірі 3,8 млрд грн на 1 червня 25% сформувало Київенерго... При цьому якщо взяти рівень доходів киян (на початок опалювального сезону —8,751 тис. грн), то стан розрахунків мене дуже хвилює. Приміром, у м. Рівному зарплата становить 4,5 тис. грн, а стан розрахунків на рівні 112%», —заявив Г.Зубко під час селекторної наради за участю прем'єр-міністра в Києві в понеділок.
Як він заявив, питання заборгованості жителів столиці має бути «опрацьоване на рівні менеджменту та управління Київенерго».
«Думаю, тут питання не до киян, а до Київенерго, яким чином воно працює з абонентським відділом, яким чином воно нараховує та збирає гроші... Ціна на газ для всіх ТКЕ однакова в усій країні. Тому я хотів би звернутися, щоб ми більш якісно опрацювали це питання на рівні менеджменту та управління», —резюмував віце-прем'єр-міністр.