Протягом 11 місяців 2016 року українці спожили на 3,7% більше свинини, ніж торік. За оцінками аналітиків, в Україні на 1 грудня споживання свинини та продуктів з неї становило 738 тисяч тонн, тобто на 26 тисяч тонн більше, ніж рік тому. Проте якщо торік у листопаді споживання такої продукції становило 88 тисяч тонн, то цього року за останній місяць осені з’їли трохи менше — 73 тисячі тонн. Такий рівень споживання вищий за середньомісячний у 2015-му і в 2016 роках.
За словами аналітика Асоціації свинарів України Олександри Бондарської, послаблення купівельної активності споживачів пояснюється кількома чинниками: «Чому споживча активність знизилася? По-перше, початок опалювального сезону істотно реструктуризував витрати населення, по-друге, посилилися девальваційні та інфляційні очікування. Крім того, оцінки особистого матеріального становища та очікування його зміни погіршилися. У цьому ми згодні з агенцією GFK, яка щомісячно відстежує індекс споживчих настроїв населення».
Загалом експерти очікують, що ємність внутрішнього ринку свинини та м’ясопродуктів з неї має збільшитися на 3,5% і сягнути 802 тисячі тонн. Відповідно кількість спожитої свинини та похідної продукції у розрахунку на людину буде на 0,7 кілограма більше, ніж торік, і очікується на рівні 18,8 кілограма. При цьому, за оцінками аналітиків ЕДК, свинина — єдиний вид м’яса, збільшення споживання якого прогнозують у 2016 році.