По завершенні «Години запитань до уряду» у Верховній Раді Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відбув з робочою поїздкою у Волинську область. У перебування там входили відвідання будівельного майданчика обласного перинатального центру, перевірка перебігу робіт на трасі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, відвідання одного із сучасних підприємств регіону Modern-Expo, яке реалізує кілька інвестиційних проектів. Однією з центральних подій поїздки стала зустріч з діловими колами Волині. Там у невимушеній обстановці підприємці та урядовці обговорили найактуальніші проблеми і спробували окреслити шляхи їх спільного розв’язання, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Журналістам на брифінгу в Луцьку Прем’єр укотре розтлумачував суть пенсійної реформи. По-перше, перерахунок і підвищення пенсій для понад 9 мільйонів пенсіонерів стали можливими саме завдяки проголосованим у парламенті змінам. «Це лише початок. Але це початок відновлення справедливості», — сказав глава уряду. Особливо коли йдеться про справедливість і до літніх людей, які пропрацювали все життя, і до тих, хто працює нині. Люди врешті-решт зрозуміють важливість офіційної роботи і сплати внесків до Пенсійного фонду. По-друге, за приклад Володимир Гройсман узяв… себе: «Мені 39 років. До пенсії залишився 21 рік. У мене трудовий стаж 23—24 роки. Фактично мені залишилося півтора року, щоб мати 25 років трудового стажу. За великим рахунком, якщо приплюсуємо 21 рік, який залишився мені до пенсії, і 23 роки стажу, то це 44 роки трудового стажу. А нині для виходу на пенсію потрібно 25». Простий підрахунок доводить, що уряд створив справедливу систему, яка віддасть належне тим, хто працював і чесно сплачував внески до Пенсійного фонду. А наступний перерахунок пенсій заплановано на 2019 рік.
Володимир Гройсман оголосив про ще один крок в економічному напрямі, повідомляє УНІАН: «Я кілька днів тому затвердив стратегію реформування вугільної галузі, якої, на жаль, до цього не було. Там потрібні серйозні кошти, нам потрібно видобувати більше власного вугілля».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»