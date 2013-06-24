Кабінет Міністрів України удосконалив та осучаснив процедуру перевірок органів ліцензування Державною регуляторною службою. Рішення про затвердження в новій редакції Порядку проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування було підтримане Урядом на засіданні 12 грудня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Оновлений порядок передбачає, між іншим, можливість проведення Державною регуляторною службою невиїзних перевірок. Органу ліцензування, щодо якого проводиться така перевірка, достатньо буде надіслати комісії копії необхідних документів у електронній формі або поштою. Запровадження такого механізму заощадить державні кошти на відрядження, дозволить більш раціонально використовувати робочі ресурси», - розповів заступник Міністра економіки Олексій Соболев.

В оновленому порядку, крім того, більш чітко виписані повноваження посадових осіб ДРС під час проведення перевірок. Новацією документа є також повноваження органу ліцензування щодо якого здійснюється перевірка. Так, наприклад, органи ліцензування можуть не допускати комісію до перевірки в разі, якщо така перевірка проводиться з порушенням законодавства, в тому числі в частині періодичності, встановленої тривалості проведення тощо.