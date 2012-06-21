Кабінет Міністрів спростив і вдосконалив процедуру переведення дачних і садових будинків у житлові. Про це розповів віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідної урядової постанови, повідомляє прес-служба Мінрегіону.
«Спрощена процедура дасть змогу українцям, що мають намір перевести дачний чи садовий будинок у житловий, оформити відповідну документацію без зайвої перевантаженості — звіту про проведення технічного огляду. Це насамперед усуне корупційну складову і можливість подвійного тлумачення та пов’язаних з цим зловживань», — зазначив пан Зубко.
Урядовець додав, що запровадження спрощених процедур забезпечить реалізацію громадянами права на розпорядження власним майном.