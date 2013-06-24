Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка унормовує технічні вимоги до створення та перевірки вдосконалених електронних підписів чи печаток. Це дозволить використовувати такі підписи для отримання електронних послуг на постійній основі. Використання кваліфікованого е-підпису більше не вимагатиметься. Про це повідомляє Урядовий портал.

Раніше вдосконалені електронні підписи та печатки використовували тимчасово в межах експерименту на період воєнного стану.

Постанова значно спростить отримання та використання вдосконалених електронних підписів. Замість КЕПу тепер можна буде використовувати УЕП, якщо законом не вимагається інше.

Крім того, фізичні та юридичні особи зможуть використовувати електронний підпис, не зберігаючи його на захищеному носії. Це, зокрема, дасть змогу забезпечити безперебійне функціонування електронного документообігу та перевірки користувачів.

Постанова також допоможе гармонізувати українське законодавство у сфері електронних довірчих послуг з європейським.