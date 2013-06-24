Під час онлайн-зустрічі Міністра енергетики України Германа Галущенка та Міністра енергетики США Дженніфер Гренголм сторони приділили особливу увагу співпраці у відновленні української енергосистеми після масованих російських атак, питанням її зміцнення та захисту від військових загроз, а також перспективам розвитку відновлюваної енергетики та впровадження технологій малих модульних реакторів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Герман Галущенко наголосив, що Україна прагне відбудовувати свою енергосистему на принципах децентралізації, стійкості до військових викликів, а також розвитку зеленої енергетики та її атомної складової, як ключової генерації.

“Наше бачення: це поступове заміщення потужностей теплової генерації, яка найбільше постраждала від російських атак, сучасними безвуглецевими технологіями. Саме тому Україна зацікавлена у тісній співпраці з США щодо впровадження технологій малих модульних реакторів”, - зазначив Герман Галущенко.

Одним з інструментів досягнення цих цілей сторони відзначили ініціативу адміністрації США NetZero World. Україна приєдналася до неї на Кліматичному саміті COP26.