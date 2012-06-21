Угоди з американським урядом, спрямовані на підтримку виконання завдань щодо сприяння стійкому економічному розвитку й поліпшенню прозорості процесів урядування в Україні підписав перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. У документах ідеться про збільшення обсягів міжнародної технічної допомоги від США на загальну суму понад 54 мільйони доларів. Тож загальний обсяг надходжень у межах цих угод перевищить 123 мільйони доларів.
«Цю допомогу спрямовано на ключові реформи: підвищення фіскальної прозорості в енергетичному секторі, функціонування незалежної та прозорої системи правосуддя; прозорість і підзвітність сфери державного управління та послуг; розвиток сільськогосподарського виробництва», — цитує прес-служба Мінекономрозвитку слова урядовця. А посол США в Україні Марі Йованович вважає, що додаткова технічна підтримка допоможе нашій країні здійснити важливі кроки до зміцнення добробуту, на який вона заслуговує, а також свідчить про партнерство між двома країнами.