Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час зустрічі домовилися підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Наша підтримка суверенітету і територіальної цілісності України триває, так само як і підтримка важливості реформ і трансатлантичних сподівань", - Байден заявив під час пресконференції за підсумками переговорів.

Сторони також висловили єдність в захисті союзників зі східного флангу НАТО проти агресії з боку Росії.

Джо Байден і Анґела Меркель підписали Вашингтонську декларацію. Вона встановлює стратегічні пріоритети для взаємодії країн.

Сторони підтверджують свою прихильність тісному двосторонньому співробітництву щодо "сприяння миру, безпеці та процвітанню у всьому світі".

Взаємодія будуватиметься на принципах демократії, верховенства права, прозорості, ефективного врядування, підтримці громадянського суспільства і незалежності ЗМІ.

"По всій земній кулі всі країни повинні мати свободу для визначення власного політичного майбутнього, вільного від втручання ззовні, примусу чи панування з боку зовнішніх сил", — йдеться в документі.

Вашингтон і Берлін протистоятимуть спробам розподілу світу на зони впливу, територіальної анексії, транснаціональних репресій, використання енергопостачання як зброї.

"Ми підкреслюємо необхідність розвитку наших альянсів та партнерських відносин для відповіді на майбутні виклики, зокрема кіберзагрози, енергетичну безпеку, дезінформацію, корупцію, відступ від демократії та втручання в наші вибори", — зазначається в декларації.

Президент США Джо Байден приймав у Білому домі канцлерку Німеччини Анґелу Меркель. Головними темами перемовин Меркель і Байдена стали пандемія коронавірусу й політика щодо Китаю. Обговорили Україну й "Північний потік-2".