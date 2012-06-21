США і Росія домовилися вести роботу над масштабною угодою з контролю над озброєннями.

Про це заявив у середу американський президент Джо Байден, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас є домовленість працювати над великою угодою з контролю над озброєннями", - сказав Байден журналістам перед вильотом з Женеви.

Він нагадав, що починав працювати з цієї проблематики ще за часів "холодної війни". До того ж, Байден зазначив, що якщо Вашингтон і Москва укладали угоди з контролю над озброєннями під час "холодної війни", то швидше за все, це можливо і зараз. Проте, Байден не став будувати більш точних припущень з цього приводу.

За словами Байдена, йому не обов'язково кому-небудь довіряти у разі продовження угоди типу СНО-III.

Також він охарактеризував становище Росії як "дуже, дуже складне", оскільки на неї, згідно з твердженнями Байдена, тисне Китай, а сама РФ "відчайдушно хоче залишитися великою державою".