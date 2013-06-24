Від Сполучених Штатів Америки до державного бюджету України надійшов грант розміром 1,25 мільярда доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

2023 року Україна вже отримала 8,45 мільярда доларів грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. З початку повномасштабної війни до держбюджету України надійшло 20,4 мільярда доларів грантових коштів від Сполучених Штатів.

Грант надано як частину п’ятого додаткового фінансування в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Мета проєкту — часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки й оборони.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на оплату праці працівників державних органів та виплату за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій), інші соціальні виплати.

«Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів — надзвичайно важливий елемент у підтримці держбюджету України під час опору повномасштабній агресії рф. Черговий грант допоможе уряду відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери. Надзвичайно вдячні уряду та платникам податків Сполучених Штатів Америки за солідарність та безпрецедентну підтримку в цей визначальний для нашої держави період», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністерство фінансів спільно зі Світовим банком реалізує проєкт PEACE in Ukraine та забезпечує прозорість залучення і використання коштів, наданих партнерами з розвитку. У співпраці з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проєкт USAID SOERA, Мінфін здійснює моніторинг використання прямої бюджетної підтримки уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine — перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною в межах проєкту.