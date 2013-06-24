У межах робочого візиту до США у складі української делегації, яку очолює перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном, повідомляє Офіс Президента.

У зустрічі взяли участь: виконувач обов’язків першого заступника Державного секретаря США, заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, заступник помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Кріс Сміт та інші представники Держдепартаменту Сполучених Штатів. Українську сторону представляли Юлія Свириденко, Посол України у США Оксана Маркарова, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Владислав Власюк.

Від імені Президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак висловив глибоку подяку адміністрації Президента Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу США та всьому американському народові за безпрецедентну допомогу, яку вони надають нашій державі в боротьбі з російською агресією. Він подякував за направлення Білим домом запиту про фінансування видатків на допомогу Україні та висловив сподівання на його схвалення американськими законодавцями.

Керівник ОП поінформував Державного секретаря про пріоритетні потреби сил оборони України. Окремо було наголошено на важливості надання нашій державі засобів протиповітряної оборони. Він акцентував на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни, підписану у Вільнюсі 12 липня цього року.

«Ми надзвичайно цінуємо те, що Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Україною в цей вирішальний історичний момент. Майбутні покоління залежать від нашої здатності захистити свободу сьогодні. Тому я певен, що ми зосередимося на кроках, які допоможуть нам перемогти», — сказав Андрій Єрмак.