США переконані в незаконності дій Росії на сході України і в окупованому Криму і не мають наміру визнавати півострів російським. Про це заявив в інтерв'ю «Настоящему времени» спецпредставник США по Україні Курт Волкер.
На його думку, Крим ні чим не відрізняється від Донбасу, бо обидві території піддалися російській агресії.
«Це територія, яка зазнала вторгнення і окупації. У випадку з Кримом Росія також заявляє, що анексувала ці території. Це просто неприйнятно. Не можна просто приходити і забирати країни інших народів. І не може бути ніякого визнання, ніякої законності для жодного з цих кроків Росії – ні на сході України, ні в Криму», – сказав Волкер.
Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Курт Волкер 23 липня відвідав Донбас. За його словами, США розуміють, що причиною військового конфлікту на сході України є агресія Російської Федерації.