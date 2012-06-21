Росії доведеться мати справу з наслідками, якщо вона продовжуватиме здійснювати агресивні дії, заявив в інтерв'ю телеканалу NBC держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Питання в тому, чи продовжить Росія діяти агресивно і безвідповідально. Якщо так, то президент США Джо Байден дав зрозуміти – за це доведеться платити, будуть наслідки", – сказав держсекретар.

Він висловив стурбованість у зв'язку з діями РФ на кордонах з Україною, повторивши думку Вашингтона, що в цьому регіоні спостерігається максимальна – з 2014 року – концентрація російських військ. Блінкен зазначив, що США "перебувають у дуже тісному контакті і координації з союзниками і партнерами в Європі", до того ж усі вони поділяють тривогу Вашингтона з приводу ситуації навколо України.

Водночас Блінкен заявив, що у США і РФ є сфери, де інтереси двох держав збігаються і де країни можуть працювати разом, і як приклад навів контроль над озброєннями та продовження договору СНО-3.