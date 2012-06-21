Санкції США проти Російської Федерації залишаться доти, доки незаконно анексований Крим не повернеться під суверенітет України.
Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович на міжнародному форумі «Окупований півострів: чотири роки опору» у Києві, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Інтерфакс-Україна.
«Наша позиція дуже чітка – Крим є Україною, і санкції, пов’язані з Кримом, діятимуть доти, доки Україна не візьме під свій контроль Крим», – заявила Йованович.
Вона наголосила, що питання деокупації Криму залишається на порядку денному США та міжнародних організацій, зокрема ООН.
«США ніколи не визнають тимчасової окупації Криму, а санкції діятимуть, доки росіяни не залишать півострів», – зазначила посол.
За словами Йованович, США продовжать працювати з Україною, з іншими міжнародними партнерами, і «територіальну цілісність України буде відновлено».