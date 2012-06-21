Дестабілізуючі дії Росії, підтримка нею злочинних режимів та її дії в Україні неприйнятні, і президент США має намір найближчим часом підписати законопроект щодо санкцій.
Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, перебуваючи з візитом у Естонії, передає «Голос Америки».
«Президент дав чітко зрозуміти, що дестабілізуючі дії Росії, її підтримка злодійських режимів, її дії в Україні, – все це неприйнятно. Президент дав чітко зрозуміти, що скоро він підпише законопроект щодо санкцій, який прийняв Конгрес, аби цьому протидіяти. У той же час, чітко демонструючи наші наміри, ми очікуємо, що поведінка Росії зміниться», – сказав Пенс.
За його словами, президент США Дональд Трамп сподівається, що поведінка російського уряду зміниться, як по відношенню до України, так і стосовно підтримки режимів Ірану та Північної Кореї
Пенс також запевнив східноєвропейських лідерів у підтримці США.
«Президент Трамп послав мене в Європу з дуже простим месседжем, а саме – «Америка понад усе» не означає «Америка наодинці». Моє послання країнам Балтії буде таким самим, як моє послання під час візиту до Грузії та Чорногорії – наші східноєвропейські союзники, ми стоїмо з вами на одному боці заради свободи. Це велика честь, бути на вашому боці», – сказав віце-президент Пенс.