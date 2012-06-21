Сполучені Штати Америки прекрасно проінформовані про ситуацію на Донбасі й біля українських кордонів та активно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, заявив Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

«Було зроблено багато кроків, щоб зупинити ескалацію, яка могла відбутися нещодавно біля наших кордонів, з боку тимчасово окупованої частини Донбасу та тимчасового окупованого Криму», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував за збільшення військової, технічної та фінансової підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Глава держави також повідомив, що під час зустрічі з Ентоні Блінкеном порушував питання щодо підтримки з боку США прагнення України отримати План дій щодо членства в НАТО, а також питання безпеки в Чорному та Азовському морях.

Крім того, на зустрічі з Держсекретарем обговорювалося питання протидії реалізації проекту «Північній потік – 2», яке є дуже чутливим для України. Володимир Зеленський відзначив спільність позиції зі США в цьому питанні та подякував американській стороні за потужну санкційну політику щодо цього проекту.

Зі свого боку Ентоні Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України. Він розповів, що під час візиту до Києва вшанував пам’ять тих, хто віддав свої життя, захищаючи українську демократію.

«Ми бачимо, що на кордоні з Україною зараз є концентрація російських військ, найбільша з 2014 року. Ми підтримуємо вас, ваші партнери й союзники також підтримують вас. І ми звертаємося до Росії, щоб вона перестала застосовувати агресію проти України. Ми разом з партнерами працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії», – наголосив Держсекретар.

Ентоні Блінкен зауважив, що США продовжують ретельно стежити за ситуацією на українсько-російському кордоні, адже Росія лише частково відвела свої війська.

«Ми високо цінуємо ту виважену позицію, яку продемонструвала Україна під час цих провокативних дій», – додав він.

Держсекретар США повідомив, що обговорив з Президентом України Мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема те, яким чином можна сприяти цьому дипломатичному процесу. Ентоні Блінкен заявив, що Україна має відновити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.