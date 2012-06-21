Санкції проти Росії за її агресію на Донбасі й у Криму мають залишатися до повного виконання Москвою її зобов’язань з мирного врегулювання створених нею конфліктів. Це стало однією з тем першої телефонної розмови міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Оскільки за океаном знову прозвучала теза про непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, її євроатлантичних прагнень, Ентоні Блінкен запевнив у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України. Разом з наданням летальної зброї, повідомляє пресслужба МЗС. Україна позитивно ставиться до посилення ролі США у дипломатичних зусиллях з урегулювання російсько-українського збройного конфлікту й деокупації Донбасу та Криму. «Росія має відчути, що ціна агресії надто велика, аби її продовжувати», — підкреслив Дмитро Кулеба, запевнивши, що Україна готова й надалі відігравати роль надійного європейського партнера США у регіоні Чорного моря та Центральній Європі.