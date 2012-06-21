Не допустити участі РФ у майбутніх самітах G7, доки вона порушує територіальну цілісність сусідів і стандарти демократичних суспільств — таку резолюцію підтримала Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. За документ проголосували 339 конгресменів, проти — 71, повідомляє Укрінформ. Резолюцію представив конгресмен від Республіканської партії Альбіо Сайрес після того, як цьогоріч 26 серпня президент Дональд Трамп оголосив про намір запросити президента Росії на саміт G7 наступного року.
У документі Палата представників заявляє про свою незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, засуджує агресивні дії Росії в нашій країні, зокрема окупацію Криму й дестабілізацію на сході країни.
У резолюції міститься заклик до всіх лідерів країн «Великої сімки» (Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії) не допустити повернення Росії, аж доки вона не припинить окупації суверенної території України, зокрема Криму, і не перестане атакувати демократичні інституції в усьому світі.