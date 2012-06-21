Росія відмовляється від своїх зобов’язань як підписант Мінських домовленостей, перекладаючи натомість провину за перешкоджання мирним переговорам на Україну.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив в.о. тимчасово повіреного у справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Минулого тижня наш російський колега знову вирішив представити альтернативну реальність Москви. Без жодних доказів він звинуватив Україну у підриві реалізації заходів з посилення режиму припинення вогню, а потім заявив, що нові дискусії на політичному треку у ТКГ будуть неможливі, поки Україна не виконає своїх зобов'язань. Таким чином Москва обґрунтовує перешкоджання мирному процесу, відмовляючись від своїх власних зобов’язань як підписанта Мінських домовленостей", - заявив він.

Американський дипломат закликав Росію "відновити конструктивний підхід до мирних переговорів".

"З того часу, як у березні Росія загострила напруженість у регіоні, розпочавши масштабне нарощування військ та техніки в окупованому Росією Криму та вздовж кордону з Україною, вона не забезпечила прозорості цієї діяльності. І це – не поведінка уряду, який конструктивно працює у напрямку миру" – заявив Донеган.

Він також вказав на те, що хоча Росія постійно звинувачує Україну у порушенні перемир'я, звіти СММ ОБСЄ свідчать про те, що більшість порушень режиму припинення вогню відбуваються саме на контрольованій російськими збройними формуваннями території сходу України.

Як повідомляв Укрінформ, раніше місія ЄС в ОБСЄ заявила, що збройний конфлікт на сході України, спричинений агресією Російської Федерації, яка має припинити називати себе посередником і, як сторона конфлікту, взяти на себе всю відповідальність за свої дії.