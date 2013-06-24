Уряд США запровадив санкції проти півтора десятка фізичних осіб та компаній у Мексиці, пов’язаних із потужним наркокартелем, які забезпечували угрупованню додаткові прибутки шляхом шахрайських схем із нерухомістю.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами(OFAC) Міністерства фінансів США, поширеному в четвер, передає Укрінформ.

«OFAC запровадив санкції проти трьох фізичних осіб і 13 компаній із Мексики, які мають прямий чи опосередкований зв’язок із шахрайством у сфері нерухомості за принципом «таймшеру» під проводом картелю CJNG», - зазначається в повідомленні.

У Мінфіні уточнили, що мексиканський картель CJNG отримує значний дохід від торгівлі забороненим фентанілом та іншими смертоносними наркотиками, які надходять до Сполучених Штатів. У оборудках з нерухомістю, які були супутніми в незаконних прибутках картелю, шахраї вдавалися до насильства й залякування людей, додали в американському Мінфіні.

Схеми шахрайства з нерухомістю полягали в тому, що у людей обманом вилучали кошти у вигляді внесків за придбання житла, після чого з’ясовувалося, що пропозиції були фіктивними, й гроші зникали.

Нагадаємо, Сполучені Штати запроваджують послідовну політику проти діяльності картелів у Мексиці, які постачають наркотики на американську територію. Президент США Джо Байден неодноразово за час своєї каденції наголошував, що Сполучені Штати охопила «опіоїдна епідемія», внаслідок якої щороку гинуть сотні тисяч людей по всій країні.