Перший заступник Міністра охорони здоров’я Сергій Дубров разом з командувачем Медичних сил Збройних сил України генерал-майором Тетяною Остащенко відвідав Донецьку область, де ознайомився з роботою медзакладів, які надають першу медичну допомогу пораненим бійцям. Мова про стабілізаційні пункти та мобільні військові госпіталі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Стабілізаційний пункт – місце, куди бойові медики доставляють з передової поранених бійців. Він розташований неподалік від лінії фронту і саме тут постраждалим мають швидко надати першу допомогу, провести невідкладні оперативні втручання, стабілізувати стан, аби їх можна було транспортувати до стаціонарного медичного закладу.

«На стабілізаційних пунктах ми не говоримо про виконання повного обсягу операційних втручань, але виконання будь-якого ургентного оперативного втручання та стабілізація стану поранених з можливістю подальшого безпечного транспортування відбувається на найвищому рівні. Про високий рівень кваліфікації медиків говорять цифри, так навіть за важких поранень і надскладних умов роботи, загальний показник летальності в стабпунктах і мобільних госпіталях не перевищує 0,1%, що яскраво свідчить про якість роботи та професіоналізм наших колег. Низько схиляю голову перед усіма фронтовими медиками», — зауважив Сергій Дубров.

Він відзначив, що навіть невеликі стабпункти мають 3-4 апарати ультразвукової діагностики як стаціонарні, так і портативні, а лікарі-хірурги та анестезіологи повною мірою володіють всіма необхідними протоколами ультразвукової діагностики в ургентних станах, зокрема, BLUE (протокол невідкладної ультразвукової оцінки легенів), FAST та POCUS.

Також на стабілізаційних пунктах та госпіталях у достатній кількості є апарати штучної вентиляції легень, монітори пацієнта, сучасні лікарські засоби та розхідні матеріали.

Перший заступник Міністра відзначив, що стабілізаційні пункти та мобільні госпіталі наразі забезпечено усім необхідним обладнанням, лікарськими засобами, інфузійними розчинами, системами для підігрівання крові та інфузійних розчинів.

Нагадаємо,напередодні Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відвідав лікарні прифронтової зони Харківщини.