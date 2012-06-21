Упродовж останніх десяти років Стецьківська загальноосвітня школа I—III ступенів на Сумщині не мала ні спортивного майданчика, ні стадіону. Уроки фізкультури проводили на подвір’ї або у не пристосованому для цього приміщенні. Однак днями цю важливу для освітян і школярів проблему вдалося успішно розв’язати завдяки реалізації програми Президента України «Велике будівництво», в межах якої тут завершили капітальну реконструкцію і стовідсотково підготували до експлуатації сучасний стадіон європейського рівня.

Як наголосив голова Сумської ОДА Василь Хома під час інспектування об’єкта, будівельники попрацювали професійно і добросовісно. Ця місцина доволі болотиста, тож довелося виконувати додаткові роботи із водозниження, облаштування газонної поверхні, встановлення воріт, тренажерів, іншого спортивного обладнання.

Як кажуть місцеві селяни, освітяни та учні, такому будівельному красеневі можуть по-доброму позаздрити не тільки в сільських населених пунктах, а й у багатьох містах.

Необхідність цього об’єкта продиктована насамперед багатими спортивними традиціями саме в цій школі. За словами її директора Тетяни Папушенко, вихованці навчального закладу постійно беруть участь у різноманітних міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних змаганнях зі спортивної ходьби, самбо, бойових мистецтв, шахів тощо, де часто здобувають перемоги, посідають призові місця. Зокрема міжнародний турнір із самбо «Патріот» став для представників Стецьківської школи знаковим і традиційним: юні спортсмени успішно конкурують у цьому виді спорту з ровесниками не тільки з України, а й інших країн.

Відповідний проєкт у Стецьківці почали реалізувати торік у межах програми Президента України «Велике будівництво», на який загалом було передбачено майже 7 мільйонів гривень, зокрема близько 6,3 — з державного бюджету, а саме державного фонду регіонального розвитку, решту — з місцевого бюджету.

Відтепер завдяки програмі Президента, тісній і діловій співпраці владних структур області, району і громади місцеві школярі матимуть умови для занять не тільки традиційними для них видами спорту, а й легкою атлетикою, футболом тощо.

Офіційне відкриття стадіону заплановано на червень.