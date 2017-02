У Лос-Анджелесі завершилась 59-та церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Grammy. Найбільше нагород зібрала британська співачка Адель. Їй дісталось одразу три статуетки у вигляді грамофона з так званої "великої четвірки". Вона забрала додому нагороду за "Запис року" ("Hello"), "Альбомом року" визнали її альбом "25", а "Піснею року" стала знову "Hello". Адель із "Hello" також виборола перемогу в категорії сольних поп-виконань, і "Найкращий вокальний поп-альбом" теж присудили їй.

"Найкращим новим артистом" проголосили хіп-хоп виконавця Chance the Rapper. Йому ж дісталися статуетки за "Найкращий реп-альбом" та "Найкраще реп-виконання". А "Найкращим виступом поп-дуету або гурту" визнали "Stressed Out" гурту "Twenty One Pilots".

Співачка Бейонсе перемогла в номінаціїях "Найкращий альбом у форматі Urban/Contemporary" ("Lemonade") та "Найкраще музичне відео" ("Formation").

Приз за "Найкраще рок-виконання" посмертно здобув Девід Боуї, "Найкращою роковою піснею" назвали його "Blackstar", а однойменний альбом – останній, що його встиг випустити артист у своєму житті - "Найкращим альтернативним альбомом".

За "Найкращий виступ R&B" приз дістався сестрі Бейонсе, Соланж, а за "Найкраще реп-виконання" та "Найкращу реп-пісню" ("Hotline Bling") нагородили Дрейка.

"Найкращим танцювальним записом" стала композиція "Don't Let Me Down" діджей-дуету The Chainsmokers. "Can't Stop The Feeling" Джастіна Тімберлейка стала "Найкращою піснею, написаною для візуальних медіа".

