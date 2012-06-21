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Обраний 46 президент США Джо Байден і обраний віце-президент Камала Харріс мають намір принести свою офіційну присягу за межами будівлі Капітолію США, де розташовується американський конгрес. Для організаторів заходу, який пройде 20 січня, головним завданням, з одного боку, стане організувати захід, який відображає традиційні правила історичної церемонії інавгурації, з іншого, зробити так, щоб вона відповідала обмежувальним заходам, вжитим під час пандемії коронавірусу.

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У вівторок команда Байдена опублікувала деякі подробиці про захід. Після церемонії приведення до присяги Байден виступить з інавгураційної промовою, в якій викладе своє бачення боротьби з коронавірусом, поліпшення відновлення економіки і об'єднання країни, повідомляє ABC.

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Команда Байдена закликала своїх прихильників не приїжджати до Вашингтона на святкування інавгурації. На цей раз буде скасовано традиційний парад на Пенсільванія-авеню, а невелика кількість глядачів, які будуть зобов'язані здати експрес-тести на COVID-19, зможуть спостерігати за церемонією з великої трибуни для огляду при строгому дотриманні правил соціального дистанціювання у півтора метра. Ймовірно, на інавгурації відбудуться віртуальні включення з різних штатів, подібні до тих, які відбувалися під час національного з'їзду демократичної партії, коли була затверджена кандидатура Байдена.

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Поки невідомо, скільки учасників буде розміщено на так званій VIP-платформі, яка зазвичай вміщує близько 1600 осіб. Точних рішень поки не прийнято, але організатори намагаються обмежити цю кількість. Досі також невідомо, чи відбудуться традиційні інавгураційний бал, обід з членами конгресу або чаювання перед церемонією з участю президента. Головний конференц-центр Вашингтона зазвичай проводить кілька заходів, пов'язаних з інавгурацією, але тепер це місце використовується як польовий госпіталь для надання невідкладної допомоги хворим на COVID-19.

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Головне питання, яке турбує організаторів, полягає в тому, чи братиме участь у заході президент Дональд Трамп. Глава Білого дому, який продовжує робити заяви про нібито шахрайство на виборах, ще не повідомив, чи буде він присутній на інавгурації Байдена. Хоча багато хто припускав, що він пропустить захід після своєї поразки, деякі спостерігачі очікують, що він з'явиться заради дотримання традиції, і навіть може оголосити в прощальній промові про те, що буде балотуватися в президенти на виборах 2024 року.

Коли в інтерв'ю Sunday Fox News його запитали, чи буде він брати участь або бути присутнім на інавгурації, Трамп сказав: «Я не хочу про це говорити».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»