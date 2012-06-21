Пілот одного з українських літаків Іл-76, збитих в Лівії, загинув, коли намагався врятувати бортові документи. Про це 28 липня повідомило видання «Страна.ua».
За інформацією видання, льотчик-контрактник з Мелітополя Володимир Бухальський був військовим пенсіонером. Він був найдосвідченішим льотчиком 25-ї бригади транспортної авіації, займав посаду заступника командира з'єднання.
Офіцер закінчив Тамбовське авіаційне училище, проходив службу в Запоріжжі, звідки 20 років тому перевівся в місто Мелітополь. Він також брав участь в евакуації українців з Лівії і Сирії.
Раніше стало відомо, що в результаті удару сил уряду національної єдності по аеропорту Аль-Джурф були підбиті два літаки Іл-76 компанії Alfa Air. В результаті інциденту загинув пілот одного з літаків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»