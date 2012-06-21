Оприлюднено результати жеребкування 32-х кращих національних футбольних команд світу.

Процедуру провели екс-форвард збірної Англії, володар «Золотої бутси» Гарі Лінекер та російська спортивна телеведуча Марія Командна, повідомляє Укрінформ.

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У ролі асистентів під час церемонії у Кремлі виходили зірки футболу з країн-переможниць попередніх Мундіалей Лоран Блан (Франція), Гордон Бенкс (Англія), Фабіо Каннаваро (Італія), Кафу (Бразилія), Дієго Марадона (Аргентина), Карлес Пуйоль (Іспанія), Дієго Форлан (Уругвай), а також Микита Симонян (Росія). Представник Німеччини, яка виграла «золото» чемпіонату світу-2014, Мирослав Клозе виніс на сцену Кубок світу.

ХХІ футбольний світовий форум має пройти на 12-ти стадіонах 11-ти міст Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

Попередні Мундіалі вигравали: збірна Бразилії (п’ять разів), Німеччина та Італія (по чотири), Аргентина та Уругвай (по два), Англія, Франція та Іспанія (по одному).

Результати жеребкування 32-х кращих національних футбольних команд світу:

група А – Росія, Уругвай, Єгипет, Саудівська Аравія

група B – Португалія, Іспанія, Іран, Марокко

група C – Франція, Перу, Данія, Австралія

група D – Аргентина, Хорватія, Ісландія, Нігерія

група E – Бразилія, Швейцарія, Коста-Рика, Сербія

група F – Німеччина, Мексика, Швеція, Республіка Корея

група G – Бельгія, Англія, Туніс, Панама

група H – Польща, Колумбія, Сенегал, Японія

До 1/8 фіналу пройдуть збірні, які посіли перше і друге місце у своїх групах.