Оприлюднено результати жеребкування 32-х кращих національних футбольних команд світу.
Процедуру провели екс-форвард збірної Англії, володар «Золотої бутси» Гарі Лінекер та російська спортивна телеведуча Марія Командна, повідомляє Укрінформ.
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У ролі асистентів під час церемонії у Кремлі виходили зірки футболу з країн-переможниць попередніх Мундіалей Лоран Блан (Франція), Гордон Бенкс (Англія), Фабіо Каннаваро (Італія), Кафу (Бразилія), Дієго Марадона (Аргентина), Карлес Пуйоль (Іспанія), Дієго Форлан (Уругвай), а також Микита Симонян (Росія). Представник Німеччини, яка виграла «золото» чемпіонату світу-2014, Мирослав Клозе виніс на сцену Кубок світу.
ХХІ футбольний світовий форум має пройти на 12-ти стадіонах 11-ти міст Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.
Попередні Мундіалі вигравали: збірна Бразилії (п’ять разів), Німеччина та Італія (по чотири), Аргентина та Уругвай (по два), Англія, Франція та Іспанія (по одному).
Результати жеребкування 32-х кращих національних футбольних команд світу:
група А – Росія, Уругвай, Єгипет, Саудівська Аравія
група B – Португалія, Іспанія, Іран, Марокко
група C – Франція, Перу, Данія, Австралія
група D – Аргентина, Хорватія, Ісландія, Нігерія
група E – Бразилія, Швейцарія, Коста-Рика, Сербія
група F – Німеччина, Мексика, Швеція, Республіка Корея
група G – Бельгія, Англія, Туніс, Панама
група H – Польща, Колумбія, Сенегал, Японія
До 1/8 фіналу пройдуть збірні, які посіли перше і друге місце у своїх групах.