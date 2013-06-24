Станом на 29 березня вже тридцять країн Європи вже повністю або частково вимкнули зі свого ефіру російські пропагандистські канали. Про це повідомляє Урядовий портал.

Водночас кількість країн, в яких транслюються радіо- і телепрограми українською мовою, постійно збільшується. Завдяки співпраці Міністерства культури та інформаційної політики разом з Національною Радою з питань телебачення та радіомовлення європейські регулятори й медіа і далі посилюють підтримку України в інформаційному просторі.

Канали російської пропаганди мають назавжди зникнути з європейських платформ, а світ якомога швидше має застосувати санкції до всіх каналів пропаганди держави-агресора та підтримати трансляцію українського об’єднаного телеканалу «#UAразом». До того ж, за зверненням Міністерства культури та інформаційної політики очікуємо від ЄС на вимкнення з супутникової платформи «Eutelsat» трансляції російських пропагандистських каналів, а замість них – на початок мовлення українського телебачення.

«Після того, як росіяни зрозуміли, що перемоги в Україні їм не здобути, вони почали нову хвилю атак на інформаційному фронті. Тепер пропагандисти оголошують всіх, без винятку, українців «нацистами». Демонізуючи нас, пропагандисти роблять так, щоб у жодного росіянина, військового чи цивільного, не було сумнівів, що українців можна і треба вбивати. Цей потік брехні треба припинити», – прокоментував Vіністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Зокрема:

Румунія

Згідно з рішенням Національної аудіовізуальної ради (CAN), румунські кабельні компанії можуть навіть не вимагаючи угод від правовласників ретранслювати два українські телеканали – «Рада» і «Еспресо».

Велика Британія

Регулятор Великої Британії відкликав ліцензії RT. Українським мовникам запропоновано транслювати свої програми в ефірі країни на базі британських платформ (наприклад Sky, Virgin, Freesat і Freeview).

Німеччина

Відомі німецькі телеканали RTL і ntv невдовзі запускають програму новин українською мовою.

Чехія

У Празі у складі медіагрупи «Медіа Богемія» розпочало мовлення «Радіо Україна». Його контент спрямований на підтримку українських громадян, які залишили свою країну, рятуючись від російської агресії.

Польща

Регулятор Польщі заборонив російські канали, замість них транслюються українські телеканали. Найбільший польський радіомовник RMF Group створив україномовне радіо «Ви слухаєте RMF Україна!». У випусках новин радіостанції цілодобово надається корисна інформація для українських біженців у Польщі.

Бельгія

У Фламандській громаді Бельгії російські пропагандистські канали були видалені з кабельного телебачення та інших платформ.

Нідерланди

Російські телеканали «Russia Today», «Sputnik» не проліцензовані і не розповсюджуються в місцевих кабельних або наземних мережах Нідерландів. Регулятор з питань медіа країни рішуче націлений на те, щоби припинити поширення дезінформації і мови ненависті, що надходять від «Russia Today», «Sputnik» та інших підконтрольних російській державі ЗМІ.

Греція

Регулятор Греції заборонив трансляцію російських каналів та заблокував доступ до веб-сторінок російських медіа.

Молдова

Регулятор Молдови заборонив російські і білоруські канали, а також телеканал «МИР».

Естонія

Регулятор Естонії тимчасово призупинив ретрансляцію програм російського походження.

Литва

Регулятор Литви тимчасово призупинив ретрансляцію програм російського походження.

Латвія

Регулятор Латвії обмежив трансляцію 28 програм, пов’язаних з Росією і Білоруссю, а також на початку березня заблокував веб-ресурси, пов’язані зі «Sputnik» та іншими ЗМІ Росії. Найближчими днями телеканал «Україна 24» буде доступним безкоштовно в рамках наземного мовлення на території Латвії.

«English Club TV»

Британський «English Club TV» заборонив російським телевізійним мережам та операторам використовувати його сигнал.

EBU

Європейська мовна спілка призупинила діяльність росіян в організації.

EPRA

Європейська платформа регуляторних органів (EPRA) підтримала заклик Національної ради до боротьби з російською пропагандою в Європі і звернулася до всіх регуляторних органів європейських країн, аби ті виявляли та зупиняли прояви російської дезінформації.

Європейська платформа виступила головним координатором моніторингу – усі зафіксовані випадки EPRA збирає на своєму офіційному сайті і повідомляє про заходи регуляторів щодо виявленої російської пропаганди.

Керівництво Платформи переконане, що європейські регулятори спостерігають за висвітленням у медіа ситуації в Україні і визначать необхідні методи реагування.

Правління EPRA повідомило всіх колег, що днями Роскомнадзор змусив російські ЗМІ публікувати лише інформацію з офіційних ресурсів влади Росії.

CDMSI

Росія не буде представлена в роботі Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI) і його комітетах.

ЄС

ЄС ввів санкції проти державних ЗМІ RT/Russia Today і Sputnik в ЄС.

Терміново призупинено в ЄС або спрямоване на ЄС мовлення Sputnik і RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France та RT Spanish).

Google, Apple Inc.

RT та Sputnik заблоковані у магазинах додатків у Європі.