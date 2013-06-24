Віце-прем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, як працює комплексна послуга для ВПО в Дії. Про це повідомляє Урядовий портал.

З початку російського вторгнення з України за кордон виїхали вже 5 мільйонів людей. Понад 7 мільйонів українці стали внутрішньо переміщеними особами.

Мінцифри продовжує підтримувати українців під час війни та створювати нові сервіси. Два дні тому ми запустили в Дії послугу для ВПО. За кілька кліків українці можуть отримати статус внутрішнього переселенця та виплати від держави.

Як отримати статус ВПО та виплати в кілька кліків?

Через який час після подання заявки в Дії українці отримають статус ВПО та виплати?

Як ми допомагаємо українцям скористатися послугою?

Про це та інші нові послуги в Дії Михайло Федоров розповів в ефірі Сніданку з 1+1.