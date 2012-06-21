Заява президента США Дональда Трампа про втручання України в американські президентські вибори інспіровано російськими спецслужбами з метою дискредитації України.
Таку думку висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий, інформує еizvestia.com.
«Випад у бік України говорить про те, що російські спецслужби використовують гібридний інструментарій. Я думаю, що спроба підставити Україну була зроблена багаторазово і не випадково. Ця заява – спроба Трампа захиститися. Це безумовна підказка російських спецслужб», – заявив Боровий.
За його словами, Трамп намагається відвести від себе прямі звинувачення у співпраці з Росією, хоча така заява – це скоріше натяк, що співпраця в якійсь формі триває.
«Я впевнений, що зусилля російських спецслужб із дискредитації України приймають такий витончений характер. Спроба показати, що Україна намагалася впливати на вибори, нагадує ситуацію з Boeing рейсу МН-17: було 12 або 15 сценаріїв і версій того, як Україна збила Boeing. Така заява – це все одно, якби він написав: «Чому не розглядаються версії, які запропонувало для Гааги міноборони РФ по Boeing?», – зазначив російський політик.
Він підкреслив також, що Трамп, який політично ослаблений через свого співробітництва з РФ, намагається таким чином захиститися від звинувачень в симпатіях до Кремля.