Чергове засідання обласної науково-редакційної групи «Місця пам’яті Української революції» відбулося в Пологівському районі. За часів національно-визвольного руху 1917-1921 років Пологівщина стала одним із основних осередків махновського руху. У селянській армії було тоді до десяти пологівських полків, окремі з них (Кирилівський, Роздорський, Воскресенський) налічували від 400 до 700 шабель. Ходило навіть прислів’я: «Від Гуляйполя до Полог – батько Махно як цар і бог».
Члени редакційної групи зустрілися з головою місцевої РДА Артуром Крупським, провели нараду на залізничній станції «Пологи». Саме тут колись розгорталися буремні події. У 1919 році в приміщенні старого вокзалу розпочав роботу перший повітовий селянський з’їзд. Головою зборів обрали Івана Новікова, а до складу президії увійшов начальник станції Федір Липський. Основним питанням була боротьба проти російських білогвардійців, а спектр думок відображав усі позиції – від радикально-анархістських до жорстко-авторитарних. Уже за місяць станція стала епіцентром боїв із денікінцями. За підтримки радянського бронепоїзда, після п’ятиденних важких баталій, повстанці вибили з міста чисельно переважаючі сили білогвардійців.
Заступник голови Запорізької обласної редакційної групи Олександр Зубченко наголосив на необхідності увічнення подвигу земляків.
«Наша мета насамперед зберегти пам’ять про людей, які воювали за Україну так, – зазначив він, – як підказувало їм серце, вшанувати мужність та самовідданість бійців однієї з найбільших повстанських армій у сучасній історії».
Пологівський міський голова Юрій Коноваленко наголосив на необхідності ретельного опрацювання тексту майбутньої посвяти, враховуючи неоднозначне ставлення до махновського руху.
Доцент Запорізького національного університету Василь Гвоздик зауважив, що не варто відмовлятися від своїх, українських героїв, як би не складалися їхня військова та політична діяльність. За результатами зустрічі вирішили встановити меморіальну дошку революційним подіям на вході до квиткових кас вокзалу, приурочити відкриття її до сторіччя першого повітового з’їзду, який відбувся в січні 2019 року.